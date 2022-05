Tony TOMEI

Aprés avoir étudié les langues étrangères, j'ai tout de suite intégré le monde professionnel en tant qu'animateur radio puis ensuite agent de maîtrise et enfin cadre dans la grande distribution.



J'ai par la suite changé mon fusil d'épaule puisque j'exerce mon métier dans le secteur des télécommunications plus précisemment chez Alice (Groupe TELECOM ITALIA). Fournisseur d'accès Internet, de téléphonie Fixe et de services TV.



Ce secteur d'activités nécessite de la réactivité, de la résistance au stress, de l'anticipation et bien entendu, de l'ouverture d'esprit.



Mes compétences :

Business

Communications

Coordination

Création

Créativité

International

International management

Knowledge Management

Langues

Langues étrangères

Management

Management Projets

Management Relationnel

Optimisation

Relationnel

Vente