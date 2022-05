Tony TOZIKALPROD

Directeur Artistique Du Club De L'Etage

Contactez moi pour prendre un rendez vous

pour visiter le LIEU

Demandez un DEVIS C'est gratuit

06 65 738 438 - Tozikalprod@gmail.com



Si vous avez une Bonne clientèle,

qui aime s'amuser, qui sait s'habiller,

★ contactez moi, Organisateurs.



Je peux vous recevoir pour toutes sortes d'évènements :

Particulier, CE, Anniversaire, Soirée privée, Enterrement de vie de jeune fille, Lancement de produits,Locations, Mariages...

Contactez moi pour prendre un rendez vous pour visiter le LIEU;

Demandez un DEVIS C'est Gratuit



contactez moi par mail :

tozikalprod@gmail.com ou 0665738438



CO-Fondateur #THE SOUL&FOOD AFTERWORK

DEPUIS Novembre 2010





j'anime une émission "All Generations"​ sur la RadioArray

De 18H00 A 19H30 . Le 1er ET 3éme Dimanche du Mois



Mes compétences :

Community management