Tony VASSEUR

Ayant terminé mes études au lycée Montdory de Thiers avec un BTS Négociation et Relation Clients obtenu, je possède de l’expérience dans certains domaines commerciaux comme la vente d'équipement de protection individuelle ou la vente de packaging de produits divers.



Depuis 5 ans, j'ai effectué plusieurs longues formations qui me permettent maintenant d'être plus facilement opérationnel dans une entreprise.



Mes secteurs de prédilection sont la banque, l'assurance et l'immobilier.



Je suis capable de réaliser tout type de travaux commerciaux dans une entreprise.



Mes compétences :

Gestion de projet

Création de site web

Phoning

Relance client

Microsoft Office