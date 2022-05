Tony VERNEUIL

Je travaille dans le groupe Auchan depuis juin 1998, j'ai occupé plusieurs postes de chef de rayon en alimentaire, pendant 7 ans avant de passer en non alimentaire, sur la partie équipements technique d'abord en tant que chef de rayon puis chef de secteur.



En 2015, je me suis occupé de tout le non alimentaire l'intitulé de poste : Responsable commerce ou chef de département selon les enseignes su réa magasin de Petite foret avant d'accepter un nouveau challenge sur le magasin Auchan St Priest sur la partie métier de Bouche (Artisans)

Je travaille avec 8 cadres et 130 collaborateurs.

J'ai quelques missions connexes comme la gestion de l'animation du centre commercial , la création et l'animation de l'Equipe 2.0 du magasin



Je suis natif de Boulogne sur mer, une ville côtière du Pas de calais. Je vis sport au quotidien, je fais de la compétition sur un sport de combat et j'ai pour projet de faire quelques sommets Alpin



Mes compétences :

- Leadership

Sens du challenge, de la compéti

Karaté 1er DAN

Conduite du changement

Vision stratégique

Accompagnement

Government Legislation