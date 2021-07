Tooap TOOAP

Tooap: https://tooap.com/ accompagne les porteurs de projet et entrepreneurs dans des formations en design thinking. Nos formations vous permettront dinnover au sein de votre entreprise. > https://tooap.com/



Chez Tooap, Vous êtes accompagnée par des experts qui sauront vous guider durant ces 2 jours de formations. En alliant pratique et théorie vous allez répondre et apprendre à répondre au challenge de votre entreprise innovante.



Un beau design, plutôt quun grand discours !



Le Design Thinking est avant tout une pratique; nos formations comprennent toutes une partie travaux pratiques prépondérante. Voici les avantages clés de nos ateliers de formation :



- Organiser la connaissance du service ou de lapp que vous souhaitez déployer

- Confronter votre vision aux experts du terrain

- Capturer les problématiques clients

- Lister les raisons déchec de votre projet

- Trouver les concordances entre les objectifs de vos clients et vos objectifs dentreprise

- Organiser vos innovations préexistantes

- Générer de nouvelles idées correspondant aux problématiques clients

- Réaliser le story-board de la solution qui maximise les chances de réussite



Venez découvrir notre formation: https://tooap.com/formation-innovation-design-thinking/