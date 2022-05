TooBordo, votre nouvelle webradio participative et citoyenne !



La webradio tooBordo est née de la mise en commun de valeurs profondément citoyennes et de compétences développées dans différents secteurs d’activités. Les membres fondateurs de l’association tooBordo ont de solides expériences dans des secteurs aussi variés que la radio, Internet, la création artistique ou encore le développement durable.



L’équipe est particulièrement sensible à l’éducation populaire et à la notion du ‘bien-vivre ensemble’ qui sont des idées majeures de son objet associatif.



Ce nouveau média participatif a pour ambition est de :



- Faire connaître les acteurs et agitateurs qui dynamisent notre quotidien

- Permettre à tous les publics de découvrir les métiers de la radio

- Favoriser l’expression, la création et le partage…



Notre intérêt pour les nouvelles technologies et la vie de nos communes nous permet aujourd’hui de vous proposer ce nouvel espace multimédia.



Un outil différent pour écouter, prendre et donner la parole !



tooBordo "Ecoutez > Vous avez la parole"

