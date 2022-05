Toone NICOL

Mosaïste est avant tout un métier de passion, de patience, qui me permet de créer à l’infini selon mon inspiration

L’une des nombreuses attractions de la mosaïque est sa souplesse d’utilisation, que se soit pour des décors extérieur, intérieur, ou bien des objets. Les possibilités sont vastes avec un savoir faire et de l’imagination.

C’est pour moi un moyen d’expression artistique que je ne cesse d’exploiter, assemblant les matériaux les plus divers, jouant avec les couleurs, mariant le mat et le brillant, pour ensuite créer toutes sortes d’objets ou bien pour réaliser des décors à la demande des particuliers....créer et réaliser pour les autres est pour moi source de grande satisfaction.

pour voir mes différentes créations allez faire un tout sur mon site

www.mozaiktoone.com

je dispense également des cours dans mon atelier et actuellement j'interviens dans différentes écoles

pour connaitre toute mon actualité concernant les stages voici l'adresse de mon blog

http://mozaiktoone.over-blog.com



Mes compétences :

Art

Cuisine

Décoration

mosaique

mosaïste

Paysagiste

Sculpture