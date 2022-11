Top Chinois est un organisme de formation certifié dans lapprentissage du chinois mandarin.



Tous nos professeurs sont des Chinois natifs et expérimentés. Nous accompagnons chacun de nos étudiants de façon personnalisée pour atteindre leurs objectifs. Chaque étudiant bénéficie dun suivi personnel.



Tout en conservant la rigueur nécessaire à létude dune langue étrangère, nous avons aussi choisi une approche plus ludique, en abordant notamment certains aspects de la culture chinoise à travers lenseignement du chinois. Nous considérons quapprendre une langue doit rester un plaisir.



Top Chinois possède la certification Qualiopi, qui garantit la qualité de nos formations et de lapprentissage du chinois. Ainsi, nos cours peuvent être entièrement financés par le CPF, Pôle Emploi, ainsi que les OPCO.



Top Chinois est également un centre de préparation pour les examens de chinois DCL, CLOE et Lilate.

https://topchinois.com/