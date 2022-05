Top-Compta TOP-COMPTA

TOP COMPTA

Externalisation comptable (de la saisie jusqu'au bilan), gestion fiscale et sociale,

juridique associé, conseil en gestion, consulting d'affaires à destination des TPE









Aujourd’hui en France, pour traiter sa comptabilité, 3 voies uniques possibles pour une TPE :



L’expertise comptable, qui n’est pas obligatoire, mais le recours à un professionnel français se fait nécessairement par le biais d’un expert-comptable (dernier pays d’Europe à admettre ce monopole)

Un comptable ou service comptable salarié, mais qui coûte cher

Le recours à une personne non inscrite au tableau de l’Ordre des Experts comptables. Cette solution n’est pas en conformité avec la législation française

Nous représentons une voie alternative : l’externalisation comptable



Moins coûteuse que l’expertise-comptable et l’embauche d’un comptable

Légale car en conformité du fait d’être basé à l’étranger, traiter depuis l’étranger, facturer et recouvrir depuis l’étranger



A ce titre, les grandes entreprises n’ont pas recours à des experts-comptables, mais à des Commissaires aux comptes, et utilisent les avantages d’externaliser tout ou partie de leur comptabilité à l’étranger.



Est-ce une pratique uniquement réservée aux grandes entreprises ?



Non c'est pourquoi nous avons voulu en faire bénéficier les TPE !





Notre force marketing et commerciale nous permet de pénétrer de manière importante les prospects et les entreprises en besoin de services comptables. Nous surfons sur un ensemble d’avantages concurrentiels de taille qui nous donne une longueur d’avance par nos process et notre concept innovant :



Nous surfons sur un ensemble d’avantages concurrentiels de taille ce qui nous donne une longueur d’avance :

Prix bas

Excellent rapport/qualité prix en offrant des indicateurs (tableaux de bord et visualisation en ligne, outil collaboratif en ligne, reportings mensuels et trimestriels)

Non pollué par les normes drastiques créées par les experts-comptables pour les experts-comptables (les experts-comptables créent des normes pour satisfaire leurs contrôles qualité internes) qui permettent de satisfaire en premier chef les normes des instances qui comptent (Les impôts et l’URSSAF) et d’aller à l’essentiel pour le chef d’entreprise

Support technique et téléphonique pour nos clients

Présence accrue d'un reseau et d'une marque reconnaissable (campagnes sms, e-mailings, facebook…)

Possibilité de produire en masse avec un modèle de production éprouvé depuis bientôt 4 ans

Indépendance logicielle et serveurs nous permettant de ne pas être tributaire des politiques et diktats des éditeurs





Un constat qui fait notre force : le prospect a besoin d’être rassuré par un contact physique (mandataire commercial), accompagné dans une démarche différente des « Do it yourself » type ECL présents sur le marché des comptabilités en ligne low cost à travers une action de formation in situ (mandataire commercial) et un accompagnement dans le développement de son business (consultant d’affaires).



C’est pourquoi nous développons notre présence « terrain » avec des partenaires indépendants à qui nous confions des mandats par secteur et à qui nous transmettons les bonnes pratiques de notre produit et notre éthique.



Un investissement de démarrage disponible de 4,5 à 7 k€ selon le poste, une expérience du B to B avec les tpe et une spécificité métier avéré dans le domaine de la finance et gestion des entreprises pour un consultant d’affaires permettent de travailler au sein de notre réseau de manière autonome et efficace.



Notre crédo est la simplification des traitements de comptabilité et de gestion pour un maximum d’efficacité pour les tpe clients de nos services. Ce crédo s’applique également à nos partenaires indépendants en leur proposant de travailler sur une structure légère pour une prise de risque minimale.



Uniquement dédié à la signature du contrat de vente, l’apport de nouvelles affaires, la formation du client à l’utilisation de notre outil en ligne (une à deux séances in situ chez le client) et à la prestation de consulting périodique et d’audits spécifiques, notre partenaire indépendant recherché n’aura pas en charge le traitement comptable, fiscal, social et juridique associé de son client. Il est uniquement recherché au sein de notre réseau pour développer de la fidélisation client et de la valeur ajoutée pour son client en puisant dans nos livrables.



Le restant du temps, il a le temps disponible pour développer son portefeuille et répondre à des besoins immédiats en services comptables et coaching sur son secteur.





La force de notre concept :



Proposer une rémunération attractive à nos partenaires indépendants sur la base de 25% des abonnements facturés en récurrence et 50% sur les audits effectués

Faciliter une optimisation de la TVA (CA export sans TVA pour les partenaires qui peuvent déduire pour autant la TVA sur leurs dépenses en France)

Croître de manière incrémentale en termes de commissions

Faire progresser commercialement et techniquement nos partenaires indépendants aidés par des hommes à la tête du réseau tous anciens chefs d’entreprises pluridisciplinaires

Le tout sans droit d’entrée, ni redevance