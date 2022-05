Top Meridional Trading SARL

Notre société est spécialisée dans l'importation et la distribution des sciages bois et dérivés, la société TOP MERIDIONAL TRADING commercialise du Bois Hêtre de la Roumanie, de France et d'Allemagne. Du chênes et du Frêne européens et américains, du bois rouge des pays scandinaves, du Pin Brésilien, du Bois Blanc Russe, autrichien, Allemand et Roumain, bois tropicaux, et toutes autres essences de bois. Ainsi que les panneaux stratifiés, contreplaques, MDF, bruts.......