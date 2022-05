Top Pc DEPANNAGE

Bonjour



Je vous propose mes services si vous rencontrez un problème informatique

Je peux vous apporter les moyens de concrétiser cette mise en œuvre, en vous apportant des projets chiffrés en fonction de vos besoins.



DÉPANNAGE :



Résolution & réparation de tout problème hardware et

logiciel (PC, PC portable, Notebook)



Restauration complète des systèmes d’exploitation

Windows.



Récupération de données/mot de passe de tous windows

Configuration WiFi, CPL et filaire de votre réseau internet.

Installation et paramétrage tout type de Box.



Diagnostic de panne sur PC portable, PC de bureau



Changement des pièces matérielles internes (PC

portable/pc de bureau, etc.), c'est-à-dire :

remplacement carte mère, disque dur interne, clavier,

dalle (écran), ventilateur, du lecteur DVD, de la carte WiFi/Air port

interne, etc.



Avantages:



- Réactivité

- Travail de qualité

- Satisfaction garantie

- Service rapide et efficace

- Garantie de réparation de 60 jours

- Contrats de maintenance

- Optimisation de votre machine et sécurité sur Internet

- Éradication de virus et de programmes malveillants

(Spyware / Malware / Troyen…)

-dépoussière et nettoie si nécessaire



Secteur d’activité : île de France

Intervention à domicile et/ou atelier en fonction des pannes.



Tarif

10 euro/heure + (prix des pièce) peut importe la panne déplacement gratuit 15 km autour de Versailles



Modalités de règlement :

- Espèces.

- Paypal

- Chèque (possibilité en plusieurs fois).

- Chèque emploi service universel.

0658702987



Mes compétences :

Dépannage informatique

Depannage pc a domicile

depannage informatique en ligne