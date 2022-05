TOP SHUTTLE est une société de transport de personnes, elle met à votre service une gamme complète de solutions personnalisées pour vos déplacements professionnels ou privés.



TOP SHUTTLE est une société agrée par le ministère Français des transports.



Nos tarifs sont très attractifs et qui sont nullement au détriment du client. Pour s'en convaincre, vous trouverez ci-joint une liste (à titre indicatif) des prestations proposées.



Avec nous, vous :

- Évitez le stress du compteur de Taxi.

- N'aurez plus de retard des navettes de service de Shuttle engendré par le ramassage de divers clients et à de divers endroits.

Bref, avec nous vous aurez un meilleur service de proximité.



On se tiens à votre disposition pour toute demande d'information, en espérant devenir votre partenaire professionnel au quotidien.



Cordialement

Le service client TOP SHUTTLE

Tél.: 06 18 33 14 65

E-mail: contact.topshuttle@gmail.com



Mes compétences :

Hotels

Transport

Transport de personnes