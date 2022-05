Topein JEROME

Objet : candidature pour le poste de conditionneur



Souhaitant donner un nouvel élan à ma carrière professionnelle, je désire aujourd’hui vivement mettre mes atouts au service de votre entreprise et vous soumettre ma candidature au poste de conditionneur.



Fort des compétences techniques acquises tout au long de mon parcours , j’ai été amené à veiller au bon fonctionnement des lignes de production ,assurer une productivité maximale et le suivi des tâches , veiller à l’application des normes de sécurité .



Ma rigueur et mon sérieux me permettront de réaliser les tâches demandées correctement, d’être le garant de la qualité, la quantité et des délais.

Motivé et volontaire , je suis désireux de vous offrir mes compétences. Mes différentes missions m’ont donné l’occasion de développer mon sens de l’adaptation et ma polyvalence.

Je joins mon CV à ce courrier en espérant qu’il vous convaincra de me rencontrer très prochainement.

Dans l'attente, je vous prie recevoir, Madame , Monsieur, mes sincères salutations.



Jérôme TOPEIN