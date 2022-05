Topwork SÉNÉGAL

TOPWORK est un cabinet de hautes compétences en Ressources Humaines spécialisé dans le recrutement de personnel permanent et temporaire cadre et non cadre, en Intérim, CDD et CDI.



TOPWORK met à la disposition des entreprises les services de qualité suivants :

Le recrutement de personnel qualifié

Le placement de personnel

La gestion intégrée des ressources humaines

La reconversion du personnel

Le conseil en organisation

L’appui technique et le remplacement temporaire en cas d’indisponibilité et de surcroît de travail

L’étude et la supervision de projets,

La formation adaptée aux besoins clients