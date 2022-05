Torak KACEM

La philosophie de notre entreprise



Depuis 2008, l'Atelier du Papier Soleil développe une politique sociale et solidaire ainsi qu'une stratégie commerciale originale se nourrissant de la richesse humaine .

Le principal enjeu est d'assurer le résultat économique et de maintenir une exploitation saine sans jamais s'écarter de l'objet social fondateur : la réinsertion professionnelle de personne en situation d’handicap.

Au quotidien et concrètement, c'est en premier lieu une politique d'accueil non fondée sur la performance ou les profils de poste. Suit notre politique de rémunération assurant à nos personnels de production 100% du SMIC dès leur entrée, réhabilitant dès lors par le pouvoir d'achat leur rôle économique et social.

Les Entreprises adaptées sont des unités économiques qui offrent une activité professionnelle adaptée aux possibilités de travailleurs handicapés.

Si l'on ajoute à cela, soutenues par une psychologue extérieure à la structure, les actions menées pour une meilleure socialisation d'une partie de l'effectif, chacun comprendra quelle entreprise complexe nous avons à conduire.

Ecartés d'une logique industrielle car dans une loqique permanente d'apprentissage et de formation, nous demeurons pourtant dans une logique d'entreprise parce que, dans une logique de réinsertion. Autant de paradoxes qui forgent jour après jour notre philosophie fondée sur l'unité du groupe, la dynamique d'entreprise ainsi que l'acceptation sans faille des différences d'autrui pour que soit enfin gommé le handicap au profit des compétences.

