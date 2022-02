Torame AVRIL AFANE (TOUMANE AFANE TORAME )

Je suis etudiante en communication des organisations a L'ESSTIC et titulaire d'une licence en littérature espagnole. Je fais également la traduction en 4 langues a savoir français,anglais,espagnole et italien. Et j'ai eu a exercer deja dans quelques structures de la place afin d'acquérir une certaine expérience professionnelle dans le monde de la traduction surtout. En tant que future Communicatrice,je n'ai fait qu'un stage d'ordre academique au Secrétariat National Permanent du Processus de Kimberley en cellule de communication ou j'ai su joindre theorie a la pratique.

Je sais me rendre utile quand il le faut et faire preuve d'humilité professionnelle quand il faut.

Merci de visiter mon profile et n'hésitez pas a me contacter en cas de besoin sur mes compétences.

Merci