Torgny Nestor LUVINGILA

J'aime la vie professionnelle, capable de travailler sous pression, en équipe. Après l'obtention de mon diplôme de licence en économie et gestion (juillet 2017), j'ai bénéficié d'une expérience professionnelle dans la structure I&F entrepreneuriat en matière d'accompagnement dans la création d'entreprises, de septembre - décembre 2017. C'est le cas pratique des retraités de la fonction publique (République Démocratique du Congo) dans leurs réinsertions socioéconomiques selon la banque mondiale et le gouvernement de la rdcongo. Nous les avons accompagnés dans la création d'entreprises.Et, c'est partant de leurs indemnités que nous avons canalisées à la création d'une activité pour leurs survies. Il devrait être avec une personne de confiance de son choix pour le coaching.