Sens de l'organisation, des responsabilités et qualités relationnelles. Capacité a prendre des décisions rapide et adéquate a l'avancement d'un chantiers, diriger des équipes, traiter avec des partenaires extérieur et négocier avec des fournisseurs.



Mes compétences :

Suivi de chantiers

Gestion du personnel

Isolation Exterieur

Coordination de travaux

Gestion de la relation client

Conduite de chantier