Torres Zetino JUAN CARLOS

Diplômé en Master Ingénierie systèmes embarquées avec une bonne expérience en programmation OOP Java, C++ maitrise de la gestion de base de données MySQL et développement web ainsi que programmation de microcontrôleurs et dessin électronique

Bonne capacité de travail en équipe, adaptabilité et engagement à la mission

Intégrer une équipe dans le secteur de l’informatique, conception d’applications /systèmes numériques pour mettre en pratique mes compétences techniques et humaines.



Mes compétences :

Gestion de projet

Conaissances d'Electrotechnique

Langages de Programmation C ,C++

Travail en équipe

Langage assembleur

LabVIEW

VHDL

Simulink

Siemens Hardware

Microsoft Windows XP

Microsoft Office 2007

Matlab

Linux

Java

C++

Autocad

Python

Gestion de temps