Tortcha COULIBALY

Habituée à travailler en réseau, en équipe ou en partenariat, je peut faire preuve de d'analyse, d'organisation, de prises d'initiatives et surtout de polyvalence. Passionnée et dynamique, ayant le sens du relationnel, je suis à la conquête de nouvelles expériences pour compléter et développer mes compétences , je suis disponible dans l'immédiat !



Mes compétences :

WORD

EXCEL

MAILCHIMP

POWER POINT

ILLUSTRATOR

IN DESIGN

Rédaction d'articles, newsletters, textes

Réalisation de veille concurrentielle

Référencement naturel

Gestion de site web

Animation de communauté / community manager

Interviews orales / rédigées