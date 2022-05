Tossou BLANCHARD

Mr Tossou K. Blanchard Technicien en PV et en PA EX Observateur Temporaire a Africa Rice Maire sans enfant. j ai 3 ans d espériences professionnelles en prodiction rizicole en instalation des essais collectes des données sur le riz pluvial ; gestion des groupes et animation . coordonnateur des ativités des fermes. JE suis titulaire de CEP ; BEP ATTESTATION DE FIN DE FORMATION en prduction végétale et animle au CENTRE SONGHAI DE PORTO -NOVO (Bénin).



Mes compétences :

Production vegetae .. Animation de groupe