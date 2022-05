Total INGENIERIE

Groupe d'Ingénieur et de technicien plurisectoriel, nous avons pour ambition de relever les défis technologique de l'industrialisation et de l'innovation technologique de l'Afrique.



Nous:

- Concevons,

- Inventons,

- Construisons,

les machines, les objets et les édifice qui ferons l'Afrique de demain



Trouver des solutions à vos défis, est notre mission



Mes compétences :

Conception mécanique

Etude technique

Génie logiciel

Construction métallique

Architecture

Génie industriel

Construction bâtiment

Etude de structure

Génie civil

Génie électrique

Domotique