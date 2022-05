Toto MOTOMUNGU SAIDI

JE suis:

Ingénieur des Télécommunications.

Ingénieur des systèmes de transmission Optique Certifié par Alcatel -Lucent

Ingénieur d'Applications Wacs/Telkom SA , Et Ingénieur Data-Com de Huawei technologie.

Actuellement je suis Solutions Manager En Réseau Fibre Optique/Backbone national phase I de la SCPT de 2009 à Avril 2015; un Manager à compétence éprouvée plus de 12 Ans dans les systèmes des télécommunications.

Je cherche les partenaires dans le projet de rehabilitation du Backbone, de profiter de mon expertise et experience en ce domaine de la Fibre Optique de la SCPT/RDC. Disponible au +243819104323; totoliliane@gmail.com

Merci!

Mes compétences :

Langues

Project Management

VSAT (Very Small Aperture Terminal)

PFE , Gestion des Bandes passantes

Microsoft Windows 2008 Server

Microsoft Windows 2003 Server

Transmission Optique

LTE, TD-CDMA

Reseau IP, MPLS

Microsoft Office

Media Gateway

MAN

ADM