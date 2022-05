Touahri ZINE EL ABIDINE

Ingénieur géologue chargé d’études géologiques et géotechniques C.T.T.P (Organisme National du Contrôle Technique des Travaux Publiques) : études, suivi des travaux de carottage et essais in-situ, recherche des carrières et gîtes d’emprunt….etc.



* Etude APS et APD de la pénétrante du port Djendjen - L’Autoroute Est-Ouest sur 100km.

* Etude APS et APD de la 2eme rocade d’Oran sur 80Km.

* Etude APS et APD de la rocade des hauts plateaux.

* Etude APS et APD du dédoublement de la RN01 Djelfa sur 70 km.

* Etude de renforcement de la RN18 sur 67 km.





Mes compétences :

Métrise le logiciel et Surfer 07- 08.

Métrise le logiciel Soltests et Géo&Soft

Métrise le GPS et logiciels de géo positionnem

Métrise l’outil informatique.

Géologue