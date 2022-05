Touat NASSIM

Mes compétences :

Administration réseaux

Administration système

Réseaux d'entreprises

CCNA

WordPress

Secure Socket Layer

Microsoft Windows

Linux

LAN/WAN > WAN

LAN/WAN > LAN

Joomla!

IPSec

Dynamic Host Control protocol

XML

VPN

UNIX Free BSD

UML/OMT

TCP/IP

SMTP

RIP

Personal Home Page

PPP

POP

OSPF (Open Shortest Path First)

MySQL

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows 9x

Microsoft Windows 2008 Server

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft Office

Microsoft Access

Merise Methodology

Macromedia Dreamweaver

MPLS (MultiProtocol Label Switching)

LAN/WAN > VLAN

Java

Jade

IP

HTML

Easyphp

EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)

ECLiPSe

Domain Name Server Protocol

Delphi

Cisco Switches/Routers

C Programming Language

Bug Tracking System

BGP (Border Gateway Protocol)

Apple Mac