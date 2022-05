Touati HAMIDECHE

Je suis diplômé en psychologie du travail, titulaire d'un MBA. Je suis initialement spécialiste en recrutement certifié dans l'utilisation des tests "sosie" et "D5D".

Je suis également formateur en gestion et développement des resources humaines, et facilitateurs de brainstormings.

J'ai assumé les fonctions de Chef de Département Administration et Social,et Sous Directeur Administration. Et je suis actuellement Cadre Supérieur toujours à Sonatach/TRC.

J'ai acquis une grande expérience dans la législation du travail, dans la gestion et le développement des ressources humaines. Comme il m'a été donné de participer à de grands chantiers de la Société, tels que la préparation de la relève, la révision de la convention collective, la révision du réglement intérieur, l'actualisation de la politique ressources humaines et je suis actuellement sur la mise en oeuvre du nouveau système de rémunération.



Mes compétences :

Ressources humaines