HISTORIQUE, NATURE, SIEGE SOCIALE



Touba Canton Trading est une Société à Responsabilité Limitée située à cite Keur Khadim



Touba Canton International Trading comme son nom l’indique est une structure spécialisée dans l’importation. Créée en 2014 dans le but de venir en aide aux commerçants sénégalais qui éprouvaient certains problèmes pour le chargement de leurs marchandises en provenance de la chine.

Ainsi Touba Canton permet aux commerçants de ne plus se déplacer pour s’approvisionner en chine, nous nous chargeons en effet de toutes les procédures afférentes à l’importation de marchandises en provenance de la chine.



POSSIBILITES OFFERTES PAR TOUBA CANTON



Dans le but de satisfaire sa clientèle et de leur permettre d’accroitre leur profit Touba Canton propose aux clients de payer 30% de leur commande et de verser la balance une fois le connaissement disponible.



« La Chine au Sénégal » notre devise, la globalisation permet certes de se déplacer à moindre coût mais Touba Canton évite aux importateurs les déplacements vains donc ils ont la possibilité de disposer de tous les produits de la chine sans avoir à bouger.



Nous commercialisons tous les produits venant de la chine et possédons notre maison mère en chine plus précisément dans la capitale chinoise.

Certains importateurs se soucient de la qualité des produits chinois ceci nous préoccupe aussi et pour ce nous vous offrons une large gamme de produit en amont et en aval





PRODUITS

SANITAIRE

 Carreaux : Touba Canton met à votre disposition les nouveaux modèles de carreaux existant et vous permet de passer votre commande sur place