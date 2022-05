Touba Tawfeh Sante BABACAR DIOP

TOUBA TAWFEH SANTE est une structure réputée dans la médecine traditionnelle, la distribution et la vente de produits bio (à base de plantes) sans aucun effet secondaire. Ce sont des produits naturels bon pour la santé, des produits Cosmétiques pour la beauté et des compléments alimentaires.



Les herboristes de TOUBA TAWFEH SANTE vous proposent des traitements efficaces et moins chers. Avec nos produits à base de plantes naturelles médicinales, nous traitons en un temps record :

- la FATIGUE GÉNÉRALE

- la SINUSITE

- l'HÉMORROÏDE

- la FAIBLESSE SEXUELLE

- l'IMPUISSANCE

- l'EJACULATION PRÉCOCE

- l'AZOOSPERMIE

- l'INFERTILITÉ FÉMININE

- le " NDOHOU SITTI"

- les RÈGLES DOULOUREUSES

- la TOUX

- le BALLONNEMENT DU VENTRE

- la CONSTIPATION RÉGULIÈRE

- la COLOPATHIE

- le RHUMATISME



Pour plus d'informations, contactez-nous au 773763653 ou au 768868000 ou au 705680547. Nous répondrons à toutes vos préoccupations relatives à votre santé et votre bien être.