Touche Pas à Mon Coiffeur TMPC

Rejoignez la communauté « Touche Pas à Mon Coiffeur – TPMC » pour défendre les Coiffeurs et s’opposer à la future Loi MACRON qui permet une pratique de la Coiffure sans diplôme !



Likez et partagez auprès de vos amis et de vos clients notre page Facebook : https://www.facebook.com/Touche-Pas-%C3%A0-Mon-Coiffeur-TPMC-1530469917270879/



Le métier de Coiffeur est un joli métier qui demande une grande maîtrise technique, de fortes qualités relationnelles et un réel talent artistique. Défendons-le !



Notre page Facebook a besoin de votre sensibilité, de votre humour et de votre amour pour le métier.



Envoyez-nous dès à présent par mail (touchepasamoncoiffeur@gmail.com) :



• Vos meilleures anecdotes qui vous font aimer ce métier,

• Vos meilleurs Slogans – Exemple : « Avec Manu, Ciao la Coiffure »,

• Vos meilleures photos avec vos clients,

• Des photomontages décalés et rigolos,

• Des témoignages touchants de vos clients.



Laissez agir votre imagination. Nous les diffuserons ensuite sur notre page facebook.



Au plaisir de vous lire,



L’équipe TPMC