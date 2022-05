Toufeik CHOUKRI

Consultant Sécurité des SI et des Réseaux de télécommunications



En se basant sur de nombreuses missions dans les secteurs bancaires, télécoms et grande distribution, j'interviens en tant que consultant senior dans les domaines de la sécurité des systèmes d'information



Mes expertises techniques et fonctionnelles couvrent :

> Politique de sécurité des systèmes d’information (PSSI)

> Analyse des risques

> Audit de sécurité ISO 27002

> BCP (Plan de Continuité d'Activités, ISO 22301)

> Tests d'intrusion, analyse de code, audit de configuration, ..

> Sécurisation d'un SI



J'ai également le savoir-faire pour :

> traiter (établir ou répondre) les appels d'offres et

> élaborer des offres.



Mes compétences :

Réseaux et télécoms

Sécurité

Performances des SI

Production informatique

Sécurité informatique

VOIP

Télécommunications

Vtiger

audit de sécurité

analyse des risques

plan de continuité d'activités

tableaux de bord de sécurité