Toufic JELFA

Responsable IDF chez AS DE PIC depuis maintenant 2 ans. Je suis responsable du bon fonctionnement de l'agence ainsi que des résultats en termes de chiffre d’affaires et de marge. A ce titre, je suis en charge de :

- La prospection et le développement commercial auprès de nouveaux clients,

- La gestion et le développement du portefeuille existant,

- Le management (recrutement, formation, intégration…), l’organisation, l’animation et

la motivation de mon équipe,

- Le maintien du bon climat social,

- L’optimisation des « opérations » : planification des interventions, coordination, mise en œuvre et bon déroulement,

- La gestion du budget,

- Le suivi de la facturation et des encours clients,

- Le reporting auprès de la direction.