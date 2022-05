Toufik AMMARI

A la tête d'une Eirl spécialisée dans le rapatriement des défunts (es) , je suis seul maître à bord. Certes fatigue et stress (à ne pas montrer...) mais quel bonheur !!! A l'écoute, à sa juste place. Apaiser, rassurer et dire ce qu'il sera fait pour le/la défunt(e) et ses proches en tenant compte des impératifs (démarches administratives et vol à trouver). Des qualités et des prédispositions s'actualisent, se révèlent dans un domaine d'activité qui n'allait pas de soi, me concernant.