Toufik BELMEHDI

DEPUIS PLUS DE 10 ANS, J’EXPLORE ET TRAVAILLE DANS LES CHAMPS DE L’ÉDITION, DE L’IDENTITÉ VISUELLE, DE L’ILLUSTRATION ET DU WEB.

Mon expérience auprès d’une diversité de structures (agence de communication, studio graphique, acteurs publics, associations, milieu artistique) m’a permis de développer un fort sens de l’écoute et une bonne compréhension des attentes de mes interlocuteurs.



Basé à Grenoble, je suis disponible pour m’engager et mettre mon professionnalisme et mes compétences au service d’une structure ayant des besoins en communication visuelle print et web. Professionnel tout terrain, ayant exercé en tant qu’indépendant et salarié, je suis en constante recherche d’innovation et de perfectionnement. Véritable couteau suisse numérique, je suis convaincu de pouvoir constituer un atout disposant d’un panel de compétences variées et sur-mesure.



Disponible immédiatement, je suis ouvert à toutes propositions pour des postes en CDD, CDI, INTERIM ou des missions FREELANCE.



Mes compétences :

Communication visuelle

Calligraphie

Décoration

Illustration

Graphisme print

Adobe Creative Suite

Adobe Illustrator

Graphisme web

Identité visuelle

Lettering