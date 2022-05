J ai bac +3 en génie civil .( technicien spécialisé en génie civil + licence professionnel en génie civil) , j’ai 5 ans d’expérience dans les grands projets de construction de génie civil et bâtiments , et je suis attirée par tout ce qui concerne le domaine de construction de génie civil et BTP.



Mes compétences :

Assainissement

Bâtiment

Béton

dynamique

International

Métré

Mobile