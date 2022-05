Toufik BENAZIZ

Agé de 49 ans natif de Timgad-Batna- Mon défunt père etait le premier guide des ruines romaines de Thamugadi,j'ai herité une part de ce fameux trésor.

-Ecole primaire a Timgad DE 1966 A 1972.

-Enseignement moyen a Batna de 1972 a 1976.

-Enseignement secondaire a Batna de 1976 a 1979.

-Ecole nationale de la Protection Civile de 1979 a 1981.

Dans le grade de sous/lieutenant j'étais affécté comme chef d'unité d'intervention en septembre 1981 sur la wilaya de Ouargla.

Puis muté dans le grade de lieutenant comme chef d'unité d'intervention sur la wilaya de Batna en 1991.

Ensuite,dans le grade de capitaine,je suis chargé du service de la prévention a la direction de wilaya de Batna depuis 2002.

Entre temps j'ai suivi des cours par correspondance a partir de 1999 a 2002 et j'ai obtenu le diplome de TS en aménagement du térritoire et protection de l'environnement.

En 2004 j'ai suivi un stage de formation dans le cadre de la formation continue au niveau de l'Ecole Nationale d'Administration de management gestion des moyens humains et financiers.

Longue experience dans le domaine opérationnel,intervention et secours derniere mission commandant des opération de secours lors du séisme de Boumerdes en 2003.

Enseignent contractuel a l'Université de Batna-Institut d'Higiène et de la Sécurité Industrielle-depuis 2008.

Consultant de bureau d'études en matière de sécurité industrielle.

Lieu de résidence.5,cité Larbi Ben Mhidi Batna.



Mes compétences :

Protection de l'environnement