Bonjour,

Je m'appelle Toufik, tunisien qui travaille au Cameroun depuis 2013 comme représentant d'une société française-tunisienne.

actuellement je suis encore au Cameroun et je cherche une autre aventure professionnel.



merci de me contacter pour plus d'informations

tél : 00237 6 99 71 81 29



Mes compétences :

Gestion de la relation client

Dynamisme

Rigueur