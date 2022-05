Toufik BOURRICHE

Spécialisé dans le domaine du développement durable dans le secteur de la construction, je possède plus de 6 années d'expérience dans la maîtrise d'œuvre technique, avec une expérience de plus de 12 mois dans le domaine de l'ingénierie environnementale, de certification HQE et Habitat & Environnement.



Mes compétences :

Assistance technique

Construction

Construction durable

Environnement

HQE

Impact environnemental

Pilotage

Pilotage de chantier

Technique