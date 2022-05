Surlignés Monsieur Bouzidi Toufik, ing. Possède 06 ans d’expérience en Géologie, plus précisément dans le domaine l’ingénierie et de construction routière, ferroviaire, travaux de terrassement et de la qualité des matériaux. Tour à tour ingénieur superviseur contrôle interne réalisation, M. Toufik Bouzidi couvre toutes les étapes d’un projet de construction. Tout en restant logique dans ses approches, M. Toufik n’hésite pas à innover ses techniques. C’est ainsi qu’il a développé au fil du temps des méthodes de travail qui lui ont assuré un succès dans la réalisation de nombreux projets de grande envergure tels que le projet de construction des routes et d’autoroute ainsi des études APS-APD des lignes ferroviaire en Algérie.



Mes compétences :

Cartographie SIG

AutoCAD

Talren

Cartographie

Cartographie des risques

Géolocalisation

Microsoft Office