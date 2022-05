Toufik CHEMAMI

Au travers de mes différentes expériences, j'ai assimilé les aptitudes professionnelles et personnelles que requiert le poste de chef de chantier.



Aujourd'hui, je suis en quête de nouveaux challenges et je suis prêt à mettre à profit mes compétences au sein d'une organisation qui place le capital humain et la performance au coeur de ses préoccupations.



Volontaire, assidu, autonome, pragmatique et force de proposition, je saurai relever les défis que vous me confierez.



Le domaine de la construction est en constante évolution qui se caractérise par des contraintes environnementales, réglementaires et sociales, qui demandent des ajustements permanents.



C'est parce que j'ai conscience de la complexité du secteur, que je suis prêt à m'impliquer dans des projets ambitieux.



Mes compétences :

Sécurité

HQE

Gros oeuvre

Management

Process

Technique