JEME PERMET DE VOUS ÉCRIRE POUR UN STAGE POUR LE POSTE DE AGENT OPÉRATION AÉRIENNE ET AGENT DE TRAFIC AYANT OBTENU LE DIPLÔME RÉCEMMENT PENDANT LA PÉRIODE DE AOUT 2016 RICHE D'UNE EXPÉRIENCE DE PLUS DE 10 ANS DANS LE DOMAINE DE L’AÉRONAUTIQUE COMME MÉCANICIEN AJE VION CI JOINT MON CV POUR PLUS D'INFORMATION

DANS L'ATTENTE D'UNE RÉPONSE FAVORABLE,VEUILLEZ AGRÉER MONSIEUR/MADAME L'EXPRESSION DE MES SALUTATIONS DISTINGUES