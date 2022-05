HOMAITI TOUFIK

TECNICIEN SPECIALISE GROS OUVRES

0662601948



Mes compétences :

Réception des ouvrages de GC y compris levées des

Calcul Béton Armé au BAEL

Organisation de chantier en phase d exécution

Métrés définitifs pour les ouvrages de bâtiment et

Etude de prix - Planning travaux et suivi d'exécut

Gestion de chantier et coordination technique