Toufik KARA

10/2001 – 10/2012

 Professeur de danse

L'atelier Artissimo, Alger



CHOREGRAPHIES:



9/1996 - 10/2007

 Artiste de ballet - L'Office national de culture et de l'information, Alger

10/2008-07/2009

 Assistant administratif et chargé des programmes artistiques - L'atelier Artissimo, Alger

Chorégraphie :

Dans les pièces théâtrales suivantes :

 Décembre 2004-Bla Zaaf بلا زعاف mise en scène Richard de Marcy et Sonia

 Mars 2006-Hatta ltem حتى ألتم mise en scène Sonia

 Octobre 2011-Aïd Arabie (Akher Guendouz (عيد الربيع (آخر قندوز: mise en scène Hamid Gouri dans le cadre de Tlemcen capitale islamique.

 Juillet 2012-Malhamet Lahib oua Houb لهيب و حب ملحمة mise en scène Hakim Zian dans le cadre du 50éme anniversaire de l’indépendance de l’Algérie

 Décembre 2012 Al Djamilates الجميلات mise en scène Sonia dans le cadre du 50éme anniversaire de l’indépendance de l’Algérie

 Mars 2013 Monserrat مونسراط mise en scène Djamel Guermi dans le cadre du 50éme anniversaire de l’indépendance de l’Algérie