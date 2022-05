Toufik KEBBAB

Je suis de formation Ingénieur d'état en Maintenance et Sécurité Industrielle; Option: Instrumentation Pétrolière et Automatisme. Institue de Maintenance et Sécurité Industrielle ( ex: IAP d'ESENIA - ORAN).

Promotion 2009 - Major de promotion.

Fin 2009: J'ai travaillé avec une entreprise privé comme étant un Conducteur Travaux de réalisation des réseaux électrique d'urbanisation.

En 2011: Opérateur Station de pompage et CDT avec l'international espagnole ELECNOR.

En Mars 2012: Chef de Quart avec l'Algérienne Des Eaux .

Mai 2012 à ce jour: Cadre Technique avec HYFLUX tjsb.





Mes compétences :

Etalonage instrumentation

Contrôle-commande

Pétrochimie

Régulation industielle

Programmation automate SIEMENS

Process

Traitement des eaux

Electricité

SCADA

HSE