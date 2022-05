Je suis un algerienage de 49ans pere de 02 enfants hicham 06ans et lylia 10ans qui aime sa profession d'educateur principal de la jeunesse .qui travail a la maison de jeunes de rouiba et tjrs au contacte avec les jeunes .qui donne des cours dessin et peinture .ma passion c'est pratiquer la chasse sous marine donc souvent avec les merou et les sars (la faune marine)