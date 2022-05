Toufik MEHRI

MMC se singularise par sa maîtrise du marketing digital. L’expérience de son équipe se concrétise par une parfaite connaissance du modèle économique du commerce via le web.



Spécialiste de l’affiliation, MMC assure l’optimisation de vos campagnes publicitaires, et une étude personnalisée de vos produits en adéquation avec les réalités du marché.



La prise en charge de votre campagne s’effectue en toute transparence, avec comme principale motivation d'être efficace, grâce notamment à une sélection rigoureuse de nos partenaires en termes de qualité et de prix.



Le réseau constitué parMMC vous permet de bénéficier des services des leaders du marché de la diffusion de campagnes publicitaires à une tarification claire et constante.



Notre expertise vous assure la meilleure réactivité, les meilleurs rendements au meilleur prix.



Mes compétences :

SEO

Marketing

Web

Informatique

Javascript

Gestion de projet

JQuery

PHP