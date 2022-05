Bonjour,

Je m'appelle TOUFIK MESSAI, j'ai 46 ans, marié et père de 3 enfants, J'occupe actuellement le poste d’ingénieur QAQC au sein du groupement BERKINE/SONATRACH-ANADARKO depuis mars 2016 (Groupement SONATRACH-AGIP de 2013 au 2016).

ayant plus de 8 ans d’expérience dans le domaine CND (RT/PT).



Je suis toujours à la recherche de nouvelle opportunités dans le domaine des hydrocarbures (oil&gas).



Mes compétences :

la préparation

Quality Control

Quality Assurance

Welding

X-rays

Microsoft Office

monitoring of all QA documentation / QC

Microsoft Windows

Chargé de la gestion, du suivi et de la coordinati