Toufik MESSAOUDENE

Je suis consultant informatique de formation ingénieur école polytechnique de Montréal option génie logiciel, j'ai 10 ans d’expériences dans les technologie objet c++ et java.

j'interviens dans toutes les étapes du cycle de vie des applications informatiques; conception (UML et MERISE) rédaction des Spécifications fonctionnelles et techniques , développement, gestion de configuration, élaboration et mise en oeuvre des tests d'intégration et qualifications , déploiement et mise en production que cela soit dans le cadre d'un nouveau projet ou dans le cadre d'une maintenance en condition opérationnelle (MCO).