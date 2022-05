Actuellement RRH entant que Chef du Service du Personnel auprès d’une société industrielle à Kénitra, de plus de 200 salariés, filiale d'un grand groupe national, au cours de mes expériences professionnelles, j'ai acquis les qualités et les facultés nécessaires à la gestion des postes d’administration et de gestion.



Mes compétences :

Oracle Applications (Oracle HRMS)

Future Paie

Optitime & Gestor

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access