Toufik OULJI

Je m’appelle oulji Toufik, titulaire d’un diplôme technicien spécialisé en électromécanique des systèmes automatisés et diplôme technicien en électricité de maintenance industrielle

Mes connaissances en électricité de maintenance industrielle sont :

- Câbler une armoire électrique.

- Mesurer la résistance des différents composants.

- Lire et interpréter un plan.

- Déterminer et tracer les câblages à effectuer.

Sens de responsable

Sens de l’observation

Facilité d’adaptation





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel