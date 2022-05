Toufika CHAIZE

Actuellement à la recherche d’un emploi à mi-temps, j’aimerais un poste d’assistante Ressources Humaines.



Après 11 ans d’expériences en qualité d’assistante auprès du Directeur des Ressources Humaines du GROUPE ZANNIER,( pôle recrutements) j’ai acquis toutes les capacités de gestion nécessaire à la tenue des tâches incombant à une assistante, comme la rédaction des courriers, la gestion des emplois du temps, l’organisation des réunions et l'assistanat recrutements.



Par ailleurs, dotée en plus d’une expérience en tant que standardiste, j’ai pu développer mon sens relationnel et je suis capable d’être en relation directe avec les clients.



Je suis très motivée pour m'investir et acquérir des nouvelles compétences. D'une nature impliquée et exigeante sur la qualité de mon travail, je saurais rapidement être autonome.